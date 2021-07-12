Исследование показало эффективность "Спутника V" против новых штаммов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Препарат "Спутник V" эффективен против новых штаммов коронавируса, следует из данных исследований НИЦЭМ имени Гамалеи, опубликованных в ведущем международном журнале Vaccines.
"Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляют позитивные результаты исследования нейтрализующей активности сыворотки крови, взятой у вакцинированных препаратом "Спутник V", против новых штаммов SARS-CoV-2", – сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций.
В материале уточняется, что после введения вакцины "Спутник V" в организме начинают вырабатываться защитные нейтрализующие титры антител против новых вариантов вируса.
В РФПИ пояснили, что методология исследования основана на оценке вируснейтрализующей активности (ВНА) с применением живого вируса. В рамках исследования проводилось сопоставление ВНА сыворотки крови людей после вакцинации препаратом "Спутник V" на образцах штаммов, имеющих международное распространение, с ВНА против исходного штамма.
Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что российский препарат стал первым, применяющим два разных аденовирусных вектора в процессе вакцинации.
"Исследования Центра имени Гамалеи продемонстрировали правоту подобного подхода – вируснейтрализующая активность вакцины против новых, более опасных штаммов, оказалась выше, чем у многих других вакцин", – сказал Дмитриев.
Он добавил, что фонд и дальше будет поддерживать исследования эффективности "Спутника V" против новых штаммов.
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что со всего мира поступают новые сообщения о способности коронавируса к трансформации и мутациям. При этом российский препарат демонстрирует одни из высочайших показателей эффективности как против исходного, так и против новых штаммов. Этого удалось добиться благодаря подходу, в основе которого лежит применение двух разных аденовирусных векторов в качестве инструментов доставки.
Ранее российский ученый рассказал, что векторные и мРНК-вакцины, включая российский "Спутник V", защищают от штамма "Дельта" на 90%. Он уточнил, что от исходного варианта они защищали на 95%.
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