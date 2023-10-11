Врач заявил, что неправильный прием обезболивающих может вызвать зависимость

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Большинство видов боли можно усмирить, используя анальгетики, противовоспалительные средства или другие лекарства. Главный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников заявил, что несоблюдение рекомендаций по приему препаратов может привести к появлению физической и психологической зависимости, сообщает Pravda.Ru.

Он объяснил, что при физической зависимости человеку нужно будет все больше и больше лекарства, чтобы достичь нужного эффекта. А при отмене могут возникнуть неприятные симптомы.

Кроме того, зависимость может быть и психологической, когда человек принимает обезболивающее, чтобы избавиться от стресса и негативных эмоций. Потом он может начать пить лекарство, даже когда ничего не болит, добавил специалист.

Чтобы избежать таких последствий, врач рекомендовал не только осознанно подходить к вопросу приема обезболивающих, но и проконсультироваться с медиком. Специалист сможет подобрать нужную дозировку необходимого препарата и назначить продолжительность лечения.

Ранее врач-гинеколог Екатерина Волкова перечислила основные причины возникновения мигрени.

Она считает, что спровоцировать приступ могут дефициты магния, железа и витаминов группы В. Кроме того, мигрень может появиться на фоне нарушения детоксикационной функции печени или застое желчи, приводящих к накоплению аммиака в организме.

"Доктор 24": обезболивающие