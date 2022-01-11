Свыше 68 млн россиян привились от гриппа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Свыше 68 миллионов жителей России прошли вакцинацию от гриппа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные пресс-службы Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что вакцину от гриппа получили порядка 46,6% населения страны.
"В Российской Федерации практически завершена прививочная кампания против гриппа", – отметили в пресс-службе.
На первой неделе 2022 года заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась по сравнению с 52-й неделей предыдущего года. При этом эпидемические пороги заболеваемости остаются превышены в 20 российских регионах.
"Число субъектов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению уменьшилось, что обусловлено школьными каникулами и нерабочими днями в новогодние праздники", – объяснили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре добавили, что основную часть заболевших составили взрослые и подростки.
Ранее специалисты ведомства рассказали, как определить одновременное заражение COVID-19 и гриппом. Отмечалось, что без лабораторных исследований сделать это будет непросто.
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