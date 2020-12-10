Врач рассказала, как уберечься от снежной болезни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко посоветовала зимой использовать солнцезащитные очки для недопущения поражения глаз ультрафиолетовыми лучами.

"Если очень много снега, то идет очень сильное отражение света. Глазам действительно бывает больно. Есть даже заболевание – снежная болезнь. Им страдают люди на Крайнем Севере и полярники. Это больше касается не коренных жителей, потому что у них глаза адаптированы к таким условиям, а тех, кто приезжает в экспедиции", – рассказала офтальмолог в интервью радио Sputnik.

Специалист добавила, что яркое солнце доставляет не только дискомфортные ощущения, но и может оказать негативное воздействие на весь организм в целом. Лещенко отметила, что снежная болезнь – это экстремальное проявление поражения глаз ультрафиолетовыми солнечными лучами.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что перфорационные очки, вопреки распространенному мнению, не оказывают положительного влияния на зрение человека. По ее словам, миф об эффективности таких очков является маркетинговым ходом, а их действие основывается на уменьшении воздействия эффекта светорассеяния на сетчатку глаза.