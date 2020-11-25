Офтальмолог развеяла миф о популярном средстве для улучшения зрения

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Перфорационные очки, вопреки распространенному мнению, не оказывают положительного влияния на зрение человека. Об этом сообщила "Звезде" врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

По ее словам, миф об эффективности таких очков является маркетинговым ходом, а их действие основывается на уменьшении воздействия эффекта светорассеяния на сетчатку глаза.

"Если мы смотрим через узкую щель или отверстие, возникает эффект диафрагмы – дополнительные круги светорассеяния, которые возникают при плохом зрении, уменьшаются, и человек действительно видит лучше", – объяснила офтальмолог.

Людям с нарушениями зрения специалист посоветовала использовать обычные очки с линзами.

Ранее офтальмолог рассказал, что для улучшения и поддержания зрения нужно заниматься теннисом, пинг-понгом или бадминтоном. По его словам, нужно выбирать те виды спорта, где надо быстро следить за перемещающимися предметами.