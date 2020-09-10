Разработчики российской вакцины от COVID-19 ответили на вопросы зарубежных коллег

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Сотрудники Центра имени Гамалеи ответили на вопросы зарубежных коллег по поводу российской вакцины от коронавируса. Соответствующее письмо было отправлено в международный научный журнал Lancet, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.
В Центре отвергли обвинения по поводу недостоверности статистических данных по прививке от COVID-19. В учреждении сообщили, что журналу Lancet предоставили полноразмерный клинический протокол.
Ранее издание опубликовало результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Затем несколько ученых выступили с заявлением, в котором выразили сомнения по поводу предоставленных Россией данных. В Lancet призвали российских ученых ответить на сделанное заявление.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Российский препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
9 сентября в Москве началась вакцинация первых столичных жителей против коронавируса. Она проходит в рамках пострегистрационных испытаний прививки от COVID-19. Сообщалось, что вакцинация будет проводиться в два этапа.
Накануне в Минздраве РФ сообщили, что вакцинация лиц, входящих в группу риска, начнется в российских регионах в ближайшее время. В ведомстве отметили, что состояние граждан после получения прививки будет контролироваться с помощью специального приложения.
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