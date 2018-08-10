Названы самые распространненные виды рака у женщин и мужчин в России

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Минздраве назвали самые распространенные виды рака у женщин и мужчин в России. Об этом сообщает RT.
Согласно официальным данным, российские мужчины чаще всего болеют раком трахеи, бронхов, легких и предстательной железы. В прошлом году медики выявили более 49 тысяч случаев злокачественных заболеваний органов дыхания и более 40 тысяч – предстательной железы.
Среди женщин самый распространенный вид рака – опухоли молочных желез (70 тысяч случаев за прошлый год) и кожи (48 тысяч случаев).
Ранее стало известно, что раннее выявление рака выросло в системе столичного здравоохранения на 40 процентов. Каждый год от рака молочной железы по всему миру умирают более 520 тысяч женщин.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: