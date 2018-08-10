Названы самые распространненные виды рака у женщин и мужчин в России

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Минздраве назвали самые распространенные виды рака у женщин и мужчин в России. Об этом сообщает RT.

Согласно официальным данным, российские мужчины чаще всего болеют раком трахеи, бронхов, легких и предстательной железы. В прошлом году медики выявили более 49 тысяч случаев злокачественных заболеваний органов дыхания и более 40 тысяч – предстательной железы.

Среди женщин самый распространенный вид рака – опухоли молочных желез (70 тысяч случаев за прошлый год) и кожи (48 тысяч случаев).

Ранее стало известно, что раннее выявление рака выросло в системе столичного здравоохранения на 40 процентов. Каждый год от рака молочной железы по всему миру умирают более 520 тысяч женщин.