Раннее выявление рака выросло в Москве на 40% – Собянин

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин заявил, что раннее выявление рака выросло в системе столичного здравоохранения на 40 процентов.
Столичные поликлиники, по его словам, посещают до 10 миллионов пациентов в год. По его словм, если врач видит по каким-либо анализам или состоянию больного первые сигналы онкологического заболевания, то следует отметить пациента и проинформировать его о возможной опасности. "Это создаст мощный объем раннего выявления, что и начало происходить. У нас на 40 процентов выросло раннее выявление рака", – рассказал Собянин.
Ранее сообщалось, что кандидат в мэры начал проводить встречи с экспертами для составления предвыборной программы. Мероприятие 26 июля Сергей Собянин посвятил вопросам развития столичного здравоохранения. Там рассматривали вопросы медосмотров, работы поликлиник, лекарственного обеспечения и другие важные темы.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. На участие в кампании претендовали 33 кандидата. Из них зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: