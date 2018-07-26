Раннее выявление рака выросло в Москве на 40% – Собянин

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин заявил, что раннее выявление рака выросло в системе столичного здравоохранения на 40 процентов.

Столичные поликлиники, по его словам, посещают до 10 миллионов пациентов в год. По его словм, если врач видит по каким-либо анализам или состоянию больного первые сигналы онкологического заболевания, то следует отметить пациента и проинформировать его о возможной опасности. "Это создаст мощный объем раннего выявления, что и начало происходить. У нас на 40 процентов выросло раннее выявление рака", – рассказал Собянин.

Ранее сообщалось, что кандидат в мэры начал проводить встречи с экспертами для составления предвыборной программы. Мероприятие 26 июля Сергей Собянин посвятил вопросам развития столичного здравоохранения. Там рассматривали вопросы медосмотров, работы поликлиник, лекарственного обеспечения и другие важные темы.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. На участие в кампании претендовали 33 кандидата. Из них зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.