В предвыборную программу Собянина вошли наказы жителей и предложения врачей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин начал серию встреч с экспертным сообществом, чтобы сформировать свою программу.

На первой встрече, Собянин отметил, что для горожан здоровье стоит на первом месте. По его словам, Москва в последнее время по целому ряду показателей вышла на европейский уровень, но работы в этом направлении предстоит еще много.

"Тем не менее, эта проблема остается чрезвычайно актуальной. Нерешенных вопросов там более чем достаточно. Давайте на эти темы сегодня и поговорим", – сказал кандидат.

В предвыборную программу Собянина вошли предложения жителей столицы и врачей по развитию поликлиник.

Кандидат на должность мэра Москвы отметил, что программу реконструкции и модернизации каждой районной поликлиники нужно разработать в ближайшее время.

"У нас десятки, десятки поликлинических отделений по Москве выглядят убого, нереконструировано, и оборудования в них недостаточно. Это оборудование мы покупали пять-семь лет назад, многое уже морально и физически устарело", – сказал Собянин в ходе круглого стола, посвященного вопросам здравоохранения.

Программу реконструкции поликлиник, по его словам, уже пытались реализовать.

"Получили программу в 100 с лишним миллиардов рублей, чтобы просто привести поликлиники к единому стандарту, хорошему стандарту. Только одно это движение стоит колоссальных денег, потому что сеть у нас огромная, обслуживает 12 миллионов москвичей. Такой сети нет ни в одном городе мира", – сказал кандидат в столичные мэры.

Собянин отметил, что нужно создать программу, которая позволит каждому врачу пользоваться и проводить диагностику на хорошем, современном оборудовании.

"Первичным звеном в медицинском обслуживании является то, с чем практически постоянно сталкиваются москвичи: если в стационар человек приходит раз в год, то с поликлиникой он сталкивается постоянно. Это важнейшее звено нашей медицины, и, конечно, надо делать упор, акцент на работу с нашими поликлиниками", – отметил он.

По словам Собянина, нужно разработать системы контроля за работой врачей узкой специализации. Речь об электронной карте пациента.

Врачи, в свою очередь, предложили кандидату в мэры Москвы включить в свою предвыборную программу развитие системы чекапов. Развивать систему чекапов предложил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев.

Речь идет о программе комплексного обследования организма, которая позволяет вовремя выявлять заболевания внутренних органов.

Кроме того, в предвыборную программу Собянина включены новые способы медикаментозной поддержки людей с заболеваниями кровеносной системы и сердца. Речь идет о новых препаратах после инсульта.

"Я не знаю, сколько: как минимум один или 1,5 миллиарда рублей нужно для того, чтобы ввести новые стандарты. Для того, чтобы вводить, нужно понимать: насколько это эффективно. Если вы считаете, что ново, что это эффективно, приведет к большому выздоровлению людей, меньшей смертности, давайте посоветуемся", – заявил Собянин.

Как пояснил главврач ГБУЗ "Городская клиническая больница им. С.Юдина департамента здравоохранения Москвы" Денис Проценко при некоторых заболеваниях кровеносной системы и сердца необходимы лекарства, которые бывает сложно найти.

"Если мы говорим про инфаркт – это препараты, которые уменьшают свертывание. Одним из важных моментов являются болезни системы кровообращения. Москва отличалась тем, что департамент создал такую кардиокоманду. Плюс у нас появилась "инфарктная сеть". Дальнейшее развитие – это появление "инсультной сети", – сказал Проценко.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.

В Москве уже начала работу программа "Мобильный избиратель". Благодаря ей горожане смогут проголосовать на выборах мэра по месту своего фактического нахождения. С 25 июля принимают заявления от москвичей, которые решили голосовать на выборах мэра не по месту постоянной регистрации, а по месту фактического нахождения. Проголосовать можно будет на любом удобном избирательном участке в столице и за ее пределами.