Пострадавшие в ДТП с участием автобуса в Мытищах находятся в реанимации

Фото: Агентство "Москва"/Ширяев Евгений

Пострадавшие в результате дорожной аварии в Мытищах находятся в реанимации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя подмосковного Минздрава.

Двоих пострадавших отвезли в реанимационное отделение Мытищинской городской клинической больницы с тяжелыми травмами. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь. Одну из пострадавших готовят к переводу в детскую больницу №9 имени Сперанского в Москве. Еще одна женщина, попавшая в аварию, от госпитализации отказалась.

ДТП с участием автобуса около автовокзала в Мытищах произошло 9 августа. Общественный транспорт сбил трех человек, в том числе двоих детей. По предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозов.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.