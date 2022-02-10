Минздравы РФ и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации – МИД РФ

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Министерства здравоохранения России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации, в настоящее время идет работа по обеспечению защиты данных и врачебной тайны, сообщил в интервью РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

Он напомнил, что в конце прошлого года в Караганде началось производство отечественной вакцины "Спутник V". Также были получены положительные результаты исследования препарата.

"На основе имеющегося политического решения министерствами здравоохранения России и Казахстана согласован порядок признания прививочных сертификатов. К работе подключились цифровые ведомства с тем, чтобы обеспечить надежную защиту персональных данных, врачебной тайны и так далее", – заявил руководитель департамента.

В феврале 2021 года Узбекистан сертифицировал "Спутник V" и летом начал его производство, в октябре того же года выпустили первую промышленную партия в 260 тысяч доз, отметил Стерник.

Он добавил, что с Туркменистаном на данный момент не идут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации, однако ведется тесное сотрудничество.

Ранее стало известно, что Франция игнорирует предложения РФ по взаимному признанию вакцин от COVID-19. Посол России в Париже Алексей Мешков отмечал, что делегация от французского Института Пастера была одной из первых, приехавших в РФ после создания вакцины "Спутник V". Позже в своем отчете она положительно отзывалась о российском препарате, однако этот документ не получил никакого дальнейшего развития.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в свою очередь оптимистично оценила перспективы регистрации ВОЗ вакцины "Спутник V". Она подчеркнула, что решение организации по поводу "Спутника V" не может помешать некоторым странам все равно запрещать въезд из России.

