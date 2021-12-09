"Спутник V" назвали самой безопасной в мире вакциной

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Вакцина от коронавируса "Спутник V" является самым безопасным и эффективным в мире препаратом. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире", – сказал он в интервью газете "Известия".

Дмитриев напомнил, что было проведено исследование, которое показало, что "Спутник V" эффективен на 98%. По словам главы РФПИ, это означает, что люди, вакцинированные данным препаратом, защищены от смерти от COVID-19 в 130 раз лучше, чем непривитые.

"Это высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались", – добавил он.

Также глава Российского фонда прямых инвестиций отметил, что у "Спутника V" наблюдается значительно меньше побочных эффектов, нежели у других вакцин.

Помимо этого, Дмитриев заявил о высокой эффективности российской вакцины против новых мутаций коронавируса.

"Спутник" на данный момент показал самую высокую эффективность среди всех вакцин мира в борьбе с существующими геномными мутациями, поэтому нет больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности "Спутника" против новых мутаций", – подчеркнул он.

Глава РФПИ добавил, что Институт имени Гамалеи сейчас изучает "Омикрон"-штамм, окончательные выводу по нему специалисты представят через две недели.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцину против коронавируса можно адаптировать под штамм "Омикрон" без образца нового варианта инфекции. По словам ученого, для этого нужно знать последовательность, которую можно синтезировать.