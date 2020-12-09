Онкопомощь в столице во время пандемии оказывается в полном объеме – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Объемы онкологической помощи в Москве удалось увеличить, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что онкопомощь оказывается в полном объеме, она становится доступнее для пациентов. В городе внедрен новый стандарт этого вида поддержки, передает Агентство "Москва".

За первые 8 месяцев этого года госпитализировали более 240 тысяч человек, что на 38 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Количество курсов лучевой терапии в период пандемии выросло на 15 процентов и составило более 7 тысяч, а количество курсов химиотерапии возросло на 50 процентов до 186 тысяч", – отметила Ракова.

В пресс-службе комплекса социального развития Москвы заявили, что в столице создано шесть многопрофильных онкологических центров, которые функционируют на базе Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62, городской клинической больницы (ГКБ) № 57 имени Плетнева, Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова, ГКБ имени Боткина, ГКБ № 40 и городской клинической онкологической больницы (ГКОБ) № 1. В данных центрах оказывается комплексная помощь пациентам: ведется диагностика, есть хирургическое лечение, лекарственная и лучевая терапия, предусмотрено диспансерное наблюдение. Также в центре могут определить природу опухолевой ткани в патоморфологических лабораториях.

Заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева добавила, что даже во время пандемии пациентам доступны высокотехнологичные операции, процедуры химио-, лучевой и лекарственной терапии.

Получить гормонотерапию на дому могут пациенты с опухолями предстательной и молочной желез. В этом случае к ним приезжают специалисты и вводят соответствующие препараты. Кроме того, в пресс-службе уточнили, что во время пандемии пациенты могут получать препараты в твердых лекарственных формах. Максимальный период выдачи – не более 180 дней.

По данным ведомства, каждый онкологический центр обслуживает пациентов из одного или двух округов города, что позволяет им получать помощь в структуре одной медицинской организации.

Также в онкологических центрах проводятся необходимые антиковидные мероприятия.

Ранее стало известно, что в Москве открылся новый Центр амбулаторной онкологической помощи. Он станет подразделением городской клинической онкологической больницы № 1.