Врач сообщил о росте доступности онкологической помощи в условиях пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и большую нагрузку на здравоохранение в целом, плановая онкологическая помощь проводится в полном объеме. Об этом Москве 24 рассказал главный врач Городской клинической онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин.
"В период пандемии работа нашей больницы не останавливалась. Было достаточно ресурсов для обеспечения безопасности и качественного лечения всех, кому требовалась помощь. Кроме того, нам были представлены дополнительные мощности на территории института оториноларингологии имени Свержевского, что позволило увеличить коечный фонд на 102 места", – объяснил он.
Вместе с тем, по словам Галкина, в больнице соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы: при входе у посетителей измеряется температура, действует перчаточно-масочный режим, койки в палатах установлены с увеличенным расстоянием, а в помещениях проводится дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха.
Кроме того, госпитализация проводится через отдельный вход здания больницы и с обязательным интервалом не менее 15 минут, добавил врач. "Все пациенты, поступившие на плановое лечение, проходят тестирование на коронавирус", – подытожил Галкин.
Ранее в ходе осмотра Центра патологоанатомической диагностики и молекулярной генетики городской клинической онкологической больницы № 1 на Загородном шоссе Сергей Собянин заявил, что объемы онкологической помощи в Москве в период пандемии COVID-19 не снизились, а выросли. Это стало возможным благодаря тому, что в столице за последние два года создали шесть мощных онкоцентров.
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