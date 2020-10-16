Врач сообщил о росте доступности онкологической помощи в условиях пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и большую нагрузку на здравоохранение в целом, плановая онкологическая помощь проводится в полном объеме. Об этом Москве 24 рассказал главный врач Городской клинической онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин.

"В период пандемии работа нашей больницы не останавливалась. Было достаточно ресурсов для обеспечения безопасности и качественного лечения всех, кому требовалась помощь. Кроме того, нам были представлены дополнительные мощности на территории института оториноларингологии имени Свержевского, что позволило увеличить коечный фонд на 102 места", – объяснил он.





Всеволод Галкин главврач Городской клинической онкологической больницы № 1 В эпидпериод коронавируса терапевтическая помощь пациентам также оказывалась в полном объеме. В этот период положительно зарекомендовал себя опыт выездной онкологической помощи пациентам, нуждающимся в гормональной терапии при раке молочной и предстательной желез.

В обычное время в больнице выполнялось 25–30 операций в день, а в период с марта по июль 2020 года ежедневно мы выполняли до 40 операций . Всего за период с 1 апреля по 10 июня было проведено 1 420 операций, что почти в два раза больше, чем в обычный период. Таким образом, онкологическая помощь стала доступнее, несмотря на пандемию.



Вместе с тем, по словам Галкина, в больнице соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы: при входе у посетителей измеряется температура, действует перчаточно-масочный режим, койки в палатах установлены с увеличенным расстоянием, а в помещениях проводится дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха.

Кроме того, госпитализация проводится через отдельный вход здания больницы и с обязательным интервалом не менее 15 минут, добавил врач. "Все пациенты, поступившие на плановое лечение, проходят тестирование на коронавирус", – подытожил Галкин.

Ранее в ходе осмотра Центра патологоанатомической диагностики и молекулярной генетики городской клинической онкологической больницы № 1 на Загородном шоссе Сергей Собянин заявил, что объемы онкологической помощи в Москве в период пандемии COVID-19 не снизились, а выросли. Это стало возможным благодаря тому, что в столице за последние два года создали шесть мощных онкоцентров.