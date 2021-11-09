В России прививку от гриппа сделали около 40 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России прививку от гриппа сделали около 40 миллионов человек, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.
"Вакцинация от гриппа идет во всех регионах страны. Привито в общей сложности 65% от поставляемых вакцин", – сказал Мурашко.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в целом по России заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась.
"И если предыдущие недели у нас не снижалось количество субъектов с превышением порогов по гриппу и ОРВИ ниже 60, то за прошедшую неделю таких субъектов всего 37. Это значимый эффект, дополнительный, но так как ситуация, безусловно, нестабильна, я бы хотела отметить и низкий охват иммунизации против гриппа – пока на сегодняшний день всего 29% от совокупного населения РФ", – заявила Попова.
Ранее Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Соответствующие изменения были внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Спутник V". В ведомстве уточнили, что при одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа прививки делают в разные части тела.
Минздрав одобрил параллельную вакцинацию "Спутником" и препаратами от гриппа
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