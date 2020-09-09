Врач предупредил о смертельной опасности сочетания гриппа и COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сочетание инфекции гриппа и нового типа коронавирусной инфекции может вызвать тяжелое течение болезни и привести к осложнениям. Об этом журналистам рассказал главный врач ГБУЗ КДП № 121 Андрей Тяжельников, сообщает "Вечерняя Москва".

"Мы можем предполагать, что если человек одновременно заболеет двумя этими серьезными заболеваниями, то последствия могут быть весьма печальными", – заявил специалист.

Актуальной защитой для граждан Тяжельников назвал вакцину от гриппа.

Специалист объяснил, какие факторы могут считаться противопоказанием для прививки. Так, вакцина не подходит людям с аллергией на белок, а также с подтвержденной аллергической реакцией на ранее вводимые вакцины от гриппа. Кроме того, нельзя делать прививку при обострениях хронических и острых заболеваний.

В предстоящем эпидемиологическом сезоне вакцинация особенно актуальна для людей из группы риска, а именно людей пожилого возраста, тех, у кого есть хронические заболевания, беременных, детей в возрасте с шести месяцев до шести лет, а также преподавателей образовательных учреждений и медработников.

По словам Андрея Тяжельникова, за последние годы наблюдений серьезных осложнений после прививок от гриппа выявлено не было. При этом в каждом случае врачи оценивают состояние пациента и не станут делать вакцинацию при наличии тех или иных противопоказаний.

Прививочная кампания против гриппа в России началась 1 сентября. В Москве открыты порядка 450 пунктов вакцинации, из которых 40 – мобильные пункты у станций метро и МЦК. В первую неделю кампании прививку от гриппа получили более 350 тысяч горожан.

