Врач назвала причины появления черного "волосатого" языка

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Системные заболевания желудочно-кишечного тракта и полости рта могут привести к появлению синдрома черного "волосатого" языка, сообщила терапевт Людмила Лапа в эфире телеканала "Звезда".

По ее словам, почернеть язык может у пациентов любого возраста. "Волосатым" его называют из-за специфического цвета вкусовых сосочков. Визуально они напоминают шерстинки.

Одной из основных причин такого явления врач называет ВИЧ-инфекцию и тяжелые иммунодефициты.

"Это и поджелудочная железа, и болезнь Крона, и сильное обезвоживание. У детей основная причина появления черного "волосатого" языка – реакция на грудное молоко", – сказала специалист.

Если язык чернеет посередине, врач рекомендует обратиться к гастроэнтерологам. По словам Лапы, черный грибковый язык бывает, когда плесень уже расселяется, однако это уже критические состояния. Черным язык будет при любых видах молочницы.

Врач предупредила, что эти заболевания нуждаются в оперативном вмешательстве. В первую очередь прописывается противогрибковая терапия и голодание.

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