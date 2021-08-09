Врач назвала причины появления черного "волосатого" языка

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Системные заболевания желудочно-кишечного тракта и полости рта могут привести к появлению синдрома черного "волосатого" языка, сообщила терапевт Людмила Лапа в эфире телеканала "Звезда".
По ее словам, почернеть язык может у пациентов любого возраста. "Волосатым" его называют из-за специфического цвета вкусовых сосочков. Визуально они напоминают шерстинки.
Одной из основных причин такого явления врач называет ВИЧ-инфекцию и тяжелые иммунодефициты.
"Это и поджелудочная железа, и болезнь Крона, и сильное обезвоживание. У детей основная причина появления черного "волосатого" языка – реакция на грудное молоко", – сказала специалист.
Если язык чернеет посередине, врач рекомендует обратиться к гастроэнтерологам. По словам Лапы, черный грибковый язык бывает, когда плесень уже расселяется, однако это уже критические состояния. Черным язык будет при любых видах молочницы.
Врач предупредила, что эти заболевания нуждаются в оперативном вмешательстве. В первую очередь прописывается противогрибковая терапия и голодание.
Ранее главный научный сотрудник лаборатории природно-очаговых инфекций ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов рассказал, что за последние 20 лет россияне стали в три раза реже заражаться клещевым энцефалитом.
По его словам, последний пик заболеваемости пришелся на 1995 год. При этом он подчеркнул, что прививка от клещевого энцефалита все еще необходима, в особенности жителям Томской области и Сибири, где членистоногих из-за подходящего им климата больше всего.
В столичном регионе начался сезон клещей
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