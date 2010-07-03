Эксперт назвал норму падения зрения из-за гаджетов и книг

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Близорукость более трех диоптрий для любителей книг и гаджетов является нормой. Ухудшение зрения провоцирует рассматривание любых объектов с близкого расстояния. Об этом порталу News.ru рассказала офтальмолог-хирург, кандидат медицинских наук Марианна Комарова.
"Если человек не расстается с гаджетом или книжкой, глаз подстраивается под такое положение. Увеличивается диаметр глазного яблока на один миллиметр, удлиняется сетчатка, что соответствует 2-3 диоптриям близорукости", – рассказала эксперт.
По словам Комаровой, гаджеты в сравнении с книгами являются более вредными, так как под влиянием искусственных источников света глаз быстрее утомляется. Это может повлечь за собой развитие глаукомы и катаракты.
Гражданам старше 40 лет советуют хотя бы один раз в год посещать офтальмолога и измерять глазное давление. Это позволит на ранних стадиях выявить глаукому. Рекомендуется незамедлительно обратиться к медикам при головных болях в области лба и виска, чувстве дискомфорта и тяжести в глазах, появлении сложности при ориентации в темноте. Кроме того, на развитие глаукомы указывают внезапное затуманивание зрения и потеря четкости контуров предметов.
Ранее сообщалось, что ученые разработали "умные" очки, которые помогут людям, страдающим пресбиопией, или "старческой близорукостью". Новые линзы с программным обеспечением фокусируются автоматически.
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