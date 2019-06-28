Ученые создали прототип "умных" очков с автофокусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ученые из Стэндфордского университета в США разработали "умные" очки, которые помогут людям, страдающим пресбиопией, или "старческой близорукостью". Новые линзы с программным обеспечением фокусируются автоматически, сказано на сайте американского вуза.
Как пояснили медики, пресбиопией называют заболевание глаз, при котором человек не может рассмотреть маленькие предметы или мелкий шрифт на близком расстоянии. "Старческой близорукостью" многие начинают страдать в 40–45 лет, когда хрусталик глаза теряет свою эластичность, а отвечающая за фокусировку цилиарная мышца ослабевает. В результате у людей с пресбиопией есть два решения: сделать операцию или носить очки с прогрессивными линзами.
Но у обычных очков с прогрессивными линзами существует ряд недостатков. К примеру, чтобы правильно сфокусироваться, их владельцу нужно держать голову ровно. У таких линз периферийный фокус очень слабый или вовсе отсутствует, пояснили специалисты.
При этом новые "умные" очки работают почти так же, как сам хрусталик глаза. По словам ученых, заполненные жидкостью линзы могут становиться выпуклыми или плоскими в зависимости от угла зрения. Кроме того, они оснащены датчиками слежения за глазами. Эти устройства позволяют определить, куда направлен взгляд человека, и подсчитать расстояние до нужного объекта.
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