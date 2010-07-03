Депздрав рекомендовал москвичам старше 40 лет проверяться на глаукому

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Жителям Москвы старше 40 лет советуют хотя бы один раз в год посещать офтальмолога и измерять глазное давление. Это позволит на ранних стадиях выявить глаукому, заявила глава офтальмологической службы Городской клинической больницы (ГКБ) им. С. Боткина Гульжияна Аржиматова.

Она также рекомендовала незамедлительно обратиться к медикам при головных болях в области лба и виска, чувстве дискомфорта и тяжести в глазах, появлении сложности при ориентации в темноте. Кроме того, на развитие глаукомы указывают внезапное затуманивание зрения и потеря четкости контуров предметов, передает Агентство "Москва".

По словам Аржиматовой, гражданам, у кого в семье есть больные глаукомой, необходимо ежегодно проверять глазное давление, начиная с 30 лет. При достижении 60-летнего возраста врача необходимо посещать всем без исключения.

"Не стоит откладывать визит к офтальмологу, поскольку чем раньше обнаружена глаукома, тем вероятнее удастся взять процесс под контроль", — резюмировала Аржиматова.

Департамент здравоохранения Москвы до 16 марта проводит бесплатные акции, приуроченные ко Всемирной неделе борьбы с глаукомой. Жители столицы старше 39 лет смогут бесплатно измерить внутриглазное давление в центрах здоровья. Кроме того, горожанам предлагают посетить лекции, посвященные профилактике глазных заболеваний.

