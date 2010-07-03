Ученые работают над созданием нейродвойников для людей

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Ученые говорят, что в результате активного развития искусственного интеллекта каждый человек вскоре сможет обзавестись цифровым двойником – виртуальным аналогом своего организма. Персональные мобильные сенсоры в режиме реального времени будут отправлять медицинские данные в персональный аккаунт пациента, а специальная программа – производить их обработку.

Это позволит следить за физическим состоянием пользователя и делать прогнозы насчет рисков развития заболеваний, сообщает газета "Известия". Проект развивают российские ученые. Отмечается, что в дальнейшем вместо привычных медицинских карт могут появиться личные аккаунты, в которых будет собираться информация о состоянии здоровья пациента и всех медицинских процедурах.

Ученые Нижегородского государственного университета имени Лобачевского "Нейродвойник человека" реализуют проект, предполагающий дополнительный сбор медицинских данных и использование систем искусственного интеллекта для их интерпретации.

Уже разработана концепция проекта. Сейчас создаются технологии для его реализации. Далее будет проведена обработка информации с помощью нейросетевого агента, она должна дать прогноз состояния пациента.

Разработчики хотят научить систему предлагать своему пользователю варианты дальнейших действий. Она сможет давать человеку советы, например, "вам нужно хорошенько выспаться", или "вам необходима срочная консультация кардиолога", или "срочно вызывайте скорую!".

Реализация станет возможной благодаря комбинированной системе машинного обучения, которая заложена в нейродвойнике. По словам научного сотрудника лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ Валентина Малых, внедрение нейродвойника потребует подготовительного периода. Скорее всего, на это уйдет несколько месяцев. В это время будет требоваться мониторинг физиологических показателей у большой группы людей.

Предлагается внедрять эту систему в первую очередь через людей с хроническими заболеваниями – диабетом, сердечно-сосудистыми. Их состояние здоровья требует постоянного контроля, пояснили специалисты. Дальнейшее развитие системы во многом будет зависеть от совершенствования носимых датчиков.