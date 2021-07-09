В ФМБА рассказали об эффективности препарата от коронавируса "МИР-19"

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Лекарство от коронавирусной инфекции "МИР-19" максимально эффективно в первые 2–3 дня после заболевания. Об этом РИА Новости рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Там подчеркнули, что препарат подойдет для лечения известных штаммов коронавируса, включая "британский" и "индийский".
"Кроме того, участки генома вируса, выбранные в качестве мишени для действия препарата, высококонсервативны, практически не подвергаются мутациям", – рассказала руководитель агентства Вероника Скворцова.
"МИР-19" не влияет на геном человека: при его разработке выбрали специфические участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека. Таким образом, лекарство совершенно безопасно для пациентов.
В ФМБА сообщили, что "МИР-19" в десять тысяч раз снизил концентрацию вируса у подопытного животного в ходе эксперимента при помощи активного компонента – малых интерферирующих РНК (миРНК). Он разрушает определенный участок генома коронавируса, отвечающий за его способность к размножению.
Завершить вторую фазу клинических исследований должны к середине августа. Если эффективность препарата у больных коронавирусной инфекцией подтвердится, стартует регистрация лекарства.
Ранее сообщалось, что первая фаза клинических испытаний препарата от коронавируса "МИР-19" показала, что он не вызывает побочных эффектов, исследование планируется завершить к концу лета. Первая фаза испытаний проводилась на здоровых добровольцах.
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