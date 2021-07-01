Исследования препарата от коронавируса "МИР-19" завершат к концу лета

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Первая фаза клинических испытаний препарата от коронавируса "МИР-19" показала, что он не вызывает побочных эффектов, исследование планируется завершить к концу лета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА Мусу Хаитова.

Он пояснил, что первая фаза испытаний проводилась на здоровых добровольцах. Она позволила установить, что ингаляционное введение "МИР-19" не вызывает каких-либо побочных эффектов.

"В мае мы начали уже вторую фазу – это фаза определения эффективности на пациентах с COVID-19. Очень надеемся, что к концу лета закончим все исследования и выйдем на регистрацию данного препарата", – заявил Хаитов.

По словам Хаитова, препарат показал свою специфическую активность и безопасность в рамках доклинических исследований. Созданию такого рода препаратов предшествовала разработка специальной платформы, которая велась более 10 лет.

Сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) планирует зарегистрировать препарат от коронавируса "МИР-19" в конце 2021 года.

Ранее "МИР-19" испытывали на хомячках. Лекарство продемонстрировало высокую эффективность и позитивно отразилось на культуре тканей подопытных животных.