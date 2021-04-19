Ученые испытали новое лекарство против коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые Национальных институтов здоровья США и Плимутского университета выяснили, что экспериментальный препарат, который изначально был разработан для борьбы с гриппом, способствует снижению уровня коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Nature Communications.

В ходе испытаний ученые проверили на 18 сирийских хомяках действие молнупиравира (MK-4482). В результате эксперимента у групп животных, получавших лечение, уровень вируса в легких был в сто раз ниже, чем у хомяков, которым не вводили препарат. Кроме того, их органы дыхания были поражены значительно меньше.

Механизм действия препарата основан на том, что молекула нарушает ход репликации вирусной РНК, вызывая ошибки копирования.

Сейчас молнупиравир проходит клинические испытания на людях. По предварительным данным, он может быть более действенным, чем уже применяемые против COVID-19 препараты.

Кроме того, молнупиравир возможно использовать даже сразу после контакта с зараженным.

Ранее стало известно, что эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6 процента. Показатель основан на анализе данных 3,8 миллиона привитых россиян.

Как показывает анализ данных заболеваемости почти 4 миллионов привитых россиян, эффективность вакцины еще выше и достигает 97,6 процента.