Онкологи нашли эффективный способ борьбы с раком у детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Генетический анализ позволит эффективнее диагностировать рак у детей и подбирать лечение. Об этом заявили специалисты Кембриджского университета на конференции британского Национального института исследований рака.
Исследователи получили геномы 36 детей с онкологией и образцы 23 видов опухолей. Эксперты проанализировали различия генома и обнаружили несколько потенциально важных генетических вариантов. В двух случаях они подтвердили существующий диагноз, в четырех – привели к его изменению, а в восьми – позволили спрогнозировать течение болезни.
Для семи детей удалось подобрать лечение, которое раньше к ним не применялось, но могло бы оказаться эффективным.
Исследователи надеются, что в будущем такой подход позволит повысить выживаемость при онкологии.
Ранее доктор Евгений Комаровский рассказал, стоит ли делать детям процедуру "запечатывания" молочных зубов. По его словам, данная процедура позволяет защитить тонкую эмаль на детских зубах, поскольку малыши еще не умеют заботиться о полости рта. При этом конкретно для молочных зубов Комаровский считает процедуру бесполезной. Актуально применять "запечатывание" для первых постоянных зубов.
"Жизнь в большом городе": борьба с онкологией
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