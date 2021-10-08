Минздрав РФ опроверг слова посла ЕС о документах по COVID-сертификатам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минздрав России опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что столица не предоставила документы, которые нужны для взаимного признания COVID-сертификатов, сообщает РБК.

По словам дипломата, Брюссель еще в июле передал российскому ведомству все нужные данные и требования, но ответа не поступило.

Кроме того, документы не только отправили, но также получили подтверждение об их прибытии от европейского представительства.

"По итогам консультаций Минздравом России были подготовлены необходимые, запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября", – отметили в министерстве здравоохранения.

Там также уточнили, что на данный момент согласуются все детали визита в РФ сотрудников Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Специалисты могут приехать уже в декабре, добавили в Минздраве.

Ранее Россия и США также обсудили в Женеве взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, переговоры по данному вопросу планируется продолжить. Глава ведомства рассчитывает, что американцы примут аргументы российской стороны.