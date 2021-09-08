Пластических хирургов в России будут обучать по новым стандартам

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В Минздрав был представлен новый ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) по направлению "пластическая хирургия". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста пластического хирурга Минздрава РФ и департамента Москвы, заведующую кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ имени Н. И. Пирогова, президента Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталью Мантурову.

Специалист объяснила, что в документе обозначены необходимые требования к образованию пластических хирургов. Так, в России будет введена пятигодичная ординатура пластических хирургов. Уточняется, что сейчас действует двухгодичная.

"Самое главное для нашей специальности – достаточный промежуток времени, который бы давал возможность получать обширные знания и навыки из смежных дисциплин. Двух лет недостаточно, поэтому мы боремся за введение пятилетней ординатуры", – отметила Мантурова.

Как уточняется, новые стандарты, прописанные в документе, будут соответствовать профессиональному стандарту "Врач-пластический хирург", утвержденному Минюстом 17 августа 2020 года. По словам эксперта, ФГОС четко определяет действия пластического хирурга, является инструментом осуществления новой стратегии образования пластического хирурга и обеспечивает возможность объективной оценки его квалификации.

Ранее ведущий пластический хирург Института пластической хирургии и косметологии, кандидат медицинских наук, член профильной комиссии Минздрава Ксения Авдошенко рассказала, что шоколадное обертывание является полезной процедурой, которая позволяет уменьшить отечность и оказать тонизирующее воздействие на кожу, но результат будет лишь временным. По ее словам, в шоколаде содержатся витамины, микроэлементы и кофеин. Именно он выводит лишнюю жидкость и оказывает лимфодренажный эффект.

