Хирург рассказал, в чем опасность использования хозяйственной дрели для трепанаций

Фото: depositphotos/wedmov
Хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, пластический хирург Алексей Винокур в беседе с Москвой 24 прокомментировал новость о том, что в Красноярском крае для трепанаций врачи используют хозяйственную дрель.
Ранее в СМИ и соцсетях резонанс вызвали слова красноярского нейрохирурга Игоря Гринева. В эфире 8 канала он заявил, что врачи покупают "дрель в хозяйственном магазине" для трепанации черепа. По словам медика, "есть специальный пневмотрепан, который больница почему-то не считает нужным купить, у нее нет денег на это". В самой же больнице рассказали об использовании только сертифицированного медицинского оборудования. В итоге Минздрав Красноярского края поручил провести проверку в медучреждении.
"Наверное, у врача уже крик души. Отсутствие медицинского оборудования врачами каким-то образом компенсируется, и это один из уродливых способов компенсации недостатка оборудования в больнице. В оригинале эти вопросы должны быть не к врачам, а к главным врачам, чиновникам, почему нет медицинской дрели, а лучше нескольких штук", – сказал Винокур.
Вместе с тем врач призвал оборудовать больницы как положено, в соответствии со всеми требованиями.
Ранее врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию по вызволению сердца из так называемого панциря, который образовался из кальциевых и известняковых отложений.
По словам начальника кардиохирургического центра госпиталя Александра Лищука, возраст россиянина, которому сделали операцию, 37 лет. В "камень" его сердце превратилось за 6 месяцев. Врач также рассказал, что, когда пациент поступил в госпиталь, он был весь в отеках, поскольку сердце не справлялось с перекачкой крови по организму. Без операции, которая длилась 5 часов, россиянин мог бы скончаться.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: