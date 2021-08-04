Хирург рассказал, в чем опасность использования хозяйственной дрели для трепанаций

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Хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, пластический хирург Алексей Винокур в беседе с Москвой 24 прокомментировал новость о том, что в Красноярском крае для трепанаций врачи используют хозяйственную дрель.

Ранее в СМИ и соцсетях резонанс вызвали слова красноярского нейрохирурга Игоря Гринева. В эфире 8 канала он заявил, что врачи покупают "дрель в хозяйственном магазине" для трепанации черепа. По словам медика, "есть специальный пневмотрепан, который больница почему-то не считает нужным купить, у нее нет денег на это". В самой же больнице рассказали об использовании только сертифицированного медицинского оборудования. В итоге Минздрав Красноярского края поручил провести проверку в медучреждении.

"Наверное, у врача уже крик души. Отсутствие медицинского оборудования врачами каким-то образом компенсируется, и это один из уродливых способов компенсации недостатка оборудования в больнице. В оригинале эти вопросы должны быть не к врачам, а к главным врачам, чиновникам, почему нет медицинской дрели, а лучше нескольких штук", – сказал Винокур.





Алексей Винокур хирург высшей категории Вопрос в том, кто допускает использование хозяйственных товаров, не предназначенных для использования на человеке, это уродливый момент. Совершенно очевидно, что использование хозяйственной дрели для операций опасно. Опасно осложнениями. Она не предназначена для этого. Это другие материалы, другая степень защиты. Это же все безопасность пациента.

Вместе с тем врач призвал оборудовать больницы как положено, в соответствии со всеми требованиями.

Ранее врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию по вызволению сердца из так называемого панциря, который образовался из кальциевых и известняковых отложений.

По словам начальника кардиохирургического центра госпиталя Александра Лищука, возраст россиянина, которому сделали операцию, 37 лет. В "камень" его сердце превратилось за 6 месяцев. Врач также рассказал, что, когда пациент поступил в госпиталь, он был весь в отеках, поскольку сердце не справлялось с перекачкой крови по организму. Без операции, которая длилась 5 часов, россиянин мог бы скончаться.