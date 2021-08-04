В Красноярске проверят больницу после сообщений о трепанации с помощью дрели

Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Министерство здравоохранения Красноярского края поручило местной больнице скорой медицинской помощи провести проверку после появившихся в СМИ сообщений о том, что врачам приходится использовать хозяйственную дрель для операций. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального Минздрава.
"По факту распространенной в СМИ информации об использовании оборудования немедицинского характера при лечении пациентов в КГБУЗ КМКБ СМП министерством здравоохранения Красноярского края направлено поручение администрации учреждения о проведении проверки по данным, представленным в СМИ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки примут соответствующие решения.
Ранее в СМИ и соцсетях резонанс вызвали слова красноярского нейрохирурга Игоря Гринева. В эфире 8 канала он рассказал, что врачи покупают "дрель в хозяйственном магазине" для трепанации черепа. Он отметил, что "есть специальный пневмотрепан, который больница почему-то не считает нужным купить, у нее нет денег на это".
Хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, пластический хирург Алексей Винокур в беседе с Москвой 24 прокомментировал эти сообщения.
Он высказал мнение, что у Гринева был "крик души". Винокур пояснил, что вопросы отсутствия медицинского оборудования должны быть адресованы не врачам, а главным врачам и чиновникам.
По его словам, использование хозяйственной дрели для операций опасно, это может привести к осложнениям.
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