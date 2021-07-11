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Общество

03:32

Пластический хирург рассказала о пользе шоколадного обертывания

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Шоколадное обертывание является полезной процедурой, которая позволяет уменьшить отечность и оказать тонизирующее воздействие на кожу, но результат будет лишь временным.

Об этом рассказала ведущий пластический хирург Института пластической хирургии и косметологии, кандидат медицинских наук, член профильной комиссии Минздрава Ксения Авдошенко.

По ее словам, в шоколаде содержатся витамины, микроэлементы и кофеин. Именно он выводит лишнюю жидкость и оказывает лимфодренажный эффект.

"Если перед обертыванием очистить кожу тела, а после сделать массаж, она действительно на какое-то время приобретет более упругий и ухоженный вид. <...> эффект, увы, длится недолго", – приводит слова специалиста РИА Новости.

По словам Авдошенко, процедура может быть полезна перед важным мероприятием, к которому нужно прийти в форму. Кроме того, шоколадные обертывания усиливают эффект тренировок и здорового питания.

В то же время врач отметила, что у этой процедуры есть противопоказания: заболевания сердца и сосудов, гипертония, варикоз, тромбофлебит, беременность.

Ранее косметолог, бьюти-нутрициолог Анна Кугук назвала три главных правила противопоказаний для загара. В частности, специалист порекомендовала не выходить на солнце после пилинга, а также с косметикой, в составе которой есть кислоты.

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