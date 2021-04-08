Попова рассказала о сезонности коронавирусной инфекции

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Коронавирус, скорее всего, будет сезонным. Инфекция может активизироваться весной и осенью, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я уже сказала о сезонности: скорее всего, (коронавирус) сезонный. У каждых респираторных вирусов есть своя выраженная сезонность", – цитирует ее радиостанция "Комсомольская правда".

Ранее Анна Попова назвала ситуацию с COVID-19 в Евросоюзе крайне нестабильной. По ее словам, в настоящее время в ЕС идет ухудшение ситуации, кроме того, большинство стран находятся в стадии заболеваемости.

Помимо этого, она отметила, что третьей волны коронавируса в России не будет при соблюдении правил профилактики.