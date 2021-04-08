Москвичи смогут бесплатно пройти обследование у дерматовенеролога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жители Москвы могут попасть на бесплатный осмотр врачей-дерматовенерологов и подологов 10 и 17 апреля. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Во всех филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы 10 и 17 апреля с 09:00 до 16:00 высококвалифицированные врачи-дерматовенерологи и подологи, специализирующиеся на лечении грибковых заболеваний, проведут для москвичей бесплатное обследование кожи и ногтей", – отмечается в сообщении.

Главный дерматовенеролог и косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев рассказал, что обычно жители столицы с проблемами стоп и ногтей обращаются в салоны красоты с желанием получить рекомендации от мастеров педикюра.

В то же время знания врачей-подологов превосходят знания специалистов в области косметологии, подчеркнул Потекаев.

"В рамках традиционной диспансеризации ногтей каждый желающий сможет бесплатно пройти обследование кожи и ногтей на наличие грибковых заболеваний, ведь перед началом лечения необходимо убедиться, что поражение ногтей носит грибковую природу", – говорится в материале.

Чтобы попасть на консультацию, необходимо заранее записаться по единому телефону для справок и предварительной записи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии 8 (499) 558-58-28.

На прием необходимо взять с собой паспорт или свидетельство о рождении, а также полис ОМС.

Ранее сообщалось, что жители столицы внесли в "Дневник здоровья" электронной медицинской карты более 45 миллионов записей. Врачам эти данные помогают составить более полную картину о здоровье пациента, а также оперативно отслеживать изменения, которые происходят в его организме.