В COVID-сертификаты россиян добавят информацию об антителах

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В медицинский сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19 будут вносить информацию о положительных результатах исследования на наличие антител к коронавирусу. Соответствующий приказ министерства здравоохранения России опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Дополнить разделом 4 следующего содержания: 4. Информация о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (при наличии)", – говорится в приказе.

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг станут доступны сертификаты о медотводе от вакцинации против COVID-19. Сертификат будет отображаться в личном кабинете пользователя в разделе "Сведения об иммунизации".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что решение о предоставлении медотвода принимают только врачи после оценки состояния пациента и изучения его истории болезни. В остальных случаях глава кабмина рекомендовал россиянам прививаться.

