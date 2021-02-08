Зеленский объяснил отказ Украины от российской вакцины "Спутник V"

15:17
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Президент Украины Владимир Зеленский пояснил отказ от использования российской вакцины "Спутник V" якобы отсутствием гарантий ее эффективности. Об этом сообщает ТАСС.
"Никакого подтверждения того, что "Спутник V" гарантированно дает результат, нет", – заявил Зеленский, отвечая на вопрос о том, возможно ли на Украине использование российской вакцины от коронавируса.
Украинский лидер добавил, что не имеет права "экспериментировать" на гражданах страны. Отвечая на вопрос, будет ли Украина рассматривать возможность использования вакцины РФ при ее одобрении в ЕС, Зеленский указал на необходимость России сперва обеспечить вакцинацию своего населения.
"Мне кажется, что у них около 140 миллионов населения, поэтому, прежде чем нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население", – отметил президент Украины.
Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что РФ готова передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса. Однако в Минздраве Украины назвали невозможной регистрацию российской вакцины.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова до этого охарактеризовала первые две российские вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". По ее словам, препараты работают по разному принципу, однако объединяет их высокая эффективность.
Специалист объяснила, что препараты создавались на разной основе – одна разработка является векторной и базируется на аденовирусе, другая является пептидной и сформирована из трех составных частей коронавируса.
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