В ВОЗ заявили о скором возобновлении процесса регистрации "Спутника V"

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Помощник гендиректора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао заявила, что в ближайшее время будет возобновлен процесс по регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.

"Как вы знаете, процесс был приостановлен из-за нехватки ряда юридических процедур. И я рада заявить, что во время дискуссий с правительством России проблема оказалась решена. Как только юридические процедуры завершатся, мы готовы возобновить процесс", – сказала она.

Речь идет о заполнении информации в досье, предоставляемой РФПИ, а также о результатах инспекции производства препарата в России.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что во Всемирной организации здравоохранения не было претензий к российской вакцине "Спутник V".

По его словам, необходимый пакет документов для регистрации вакцины дооформлен, его внесут в течение нескольких недель.

