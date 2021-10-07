Роспотребнадзор призвал москвичей привиться от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ситуация по гриппу и ОРВИ в столице ниже эпидемического порога на 44,8% среди совокупного населения, но по взрослому населению пороги превышены на протяжении 15 недель, поэтому следует сделать прививку уже сейчас, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
По информации ведомства, сейчас зафиксированы респираторные вирусы не гриппозной этиологии. На риновирусы приходится 38,5%, на парагрипп – 15,4%, на РС-вирусы – 7,7%, на другие вирусы не гриппозной этиологии – 38,4%.
Отмечается, что в 2020 году активность гриппа была низкая, в связи с этим иммунная прослойка не стала достаточно крепкой, как обычно в годы интенсивной циркуляции вирусов гриппа.
Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменилось два штамма вируса гриппа А, которые до этого в популяции не циркулировали.
Ранее сообщалось, что клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса начнутся в России в конце 2022 года. В основе препарата заложена гибридная вакцина против ротавирусов.
Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа
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