В аэропорту Домодедово открылся новый пункт тестирования на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В зале прилета международных рейсов в аэропорту Домодедово открылся новый пункт тестирования на коронавирус. Об этом сообщается на сайте аэропорта.
"В Домодедово открылся новый пункт тестирования на COVID-19, в зале прилета международных рейсов. Всего в аэропорту шесть пунктов тестирования на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.
Отмечается, что спрос на эту услугу остается высоким. С апреля 2020 года по сентябрь 2021 года в Домодедово провели около 470 тысяч тестов на COVID-19, пятая часть из них приходится на июль и август нынешнего лета.
Ранее сообщалось, что власти России усилят подразделения санитарного контроля в пунктах пропуска через границу из-за пандемии COVID-19. Отмечается, что средства будут взяты из резервного фонда правительства РФ.
Туристам рассказали, где в аэропорту Домодедово можно сдать ПЦР-тест
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