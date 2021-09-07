В аэропорту Домодедово открылся новый пункт тестирования на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В зале прилета международных рейсов в аэропорту Домодедово открылся новый пункт тестирования на коронавирус. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

"В Домодедово открылся новый пункт тестирования на COVID-19, в зале прилета международных рейсов. Всего в аэропорту шесть пунктов тестирования на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спрос на эту услугу остается высоким. С апреля 2020 года по сентябрь 2021 года в Домодедово провели около 470 тысяч тестов на COVID-19, пятая часть из них приходится на июль и август нынешнего лета.

Ранее сообщалось, что власти России усилят подразделения санитарного контроля в пунктах пропуска через границу из-за пандемии COVID-19. Отмечается, что средства будут взяты из резервного фонда правительства РФ.

