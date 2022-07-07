Самый дорогой в мире препарат для лечения СМА появился в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России поступил в оборот самый дорогой в мире препарат "Золгенсма", который используется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), заявили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак").
"Первые упаковки "Золгенсма" получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы "Честный знак". Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей", – приводит ТАСС слова пресс-службы.
Отмечается, что стоимость одной дозы препарата превышает 2 миллиона долларов, его выпуском занимается швейцарская компания Novartis. Одного укола "Золгенсма" достаточно для лечения ребенка.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ 9 декабря 2021 года зарегистрировал препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма".
Дата окончания действия регистрации – 9 декабря 2026 года.
Препарат "Золгенсма" включен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Стоимость одного укола составляет около 160 миллионов рублей.
Какую помощь получат больные СМА
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