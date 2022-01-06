Путин поручил продумать меры поддержки тяжело больных граждан после достижения 18 лет

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Владимир Путин поручил правительству РФ продумать с 2022 года меры поддержки тяжело больных граждан после достижения 18 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что речь идет о жизнеугрожающих и хронических заболеваниях, в том числе орфанных. Поддержка в виде лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации должна осуществляться с помощью фонда "Круг добра".

Ранее сообщалось, что в России могут расширить программу помощи людям со спинальной мышечной атрофией. Об этом стало известно в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина.

У президента спросили, как будет происходить господдержка таких людей и куда необходимо обращаться родителям. Глава государства напомнил о фонде "Круг добра", финансируемом из средств от повышения НДФЛ для людей со сверхдоходами.

