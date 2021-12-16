Кабмин расширил перечень лечебного питания для детей с орфанными заболеваниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство РФ расширило перечень бесплатно выдаваемого лечебного питания для детей с редкими орфанными заболеваниями, список дополнят восемь позиций, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

"С 1 января в нем (в перечне. – Прим. ред.) станет на восемь позиций больше, всего 94 наименования", – сказал Мишустин на заседании правительства.

Он пояснил, что в список были включены продукты, которые необходимы детям с ограничениями по здоровью.

"Они выдаются бесплатно и по назначению врача, каждый ребенок, которому эту нужно, должен получать их своевременно", – добавил Мишустин, призвав глав субъектов РФ тщательно следить за этим.

Ранее кабмин продлил до двух лет обеспечение бесплатными лекарствами граждан, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мишустин подчеркнул, что лечение снижает риск повторных инфарктов и других обострений, а решение, которое было принято правительством, поможет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прерывать прием лекарств.