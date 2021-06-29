Правительство направит 18 млрд рублей фонду "Круг добра"

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Правительство РФ выделит 18 миллиардов рублей фонду "Круг добра" для помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Об этом на видеоконференции заседания правительства РФ сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Подписано распоряжение правительства о направлении почти 18 миллиардов рублей на лекарства для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Средства поступят в фонд "Круг добра", который создан по инициативе президента, чтобы оперативно закупать необходимые препараты и быстро доставлять их маленьким пациентам", – заявил Мишустин.
Премьер-министр также уточнил, что эта сумма стала уже третьим траншем.
"При поддержке фонда, который существует около полугода, дорогостоящее лечение получили уже более тысячи детей. И такая работа будет продолжена", – сказал Мишустин.
Ранее премьер-министр подписал постановление об изменении порядка ввоза лекарств: участники рынка с 1 сентября смогут подавать заявление на ввоз лекарств в РФ через портал госуслуг.
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