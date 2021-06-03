Доктор Александр Румянцев: Россия движется в сторону абсолютно новых подходов к лечению

Фото: пресс-служба Центра имени Рогачева/Ольга Макарова

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев сообщил о том, что в России успешно внедряются новые подходы к лечению, что способствует развитию медицины в стране.

"Наш тезис состоит в том, что каждый ребенок должен быть излечен. Задача госорганов, законодателей, а также исполнителей – врачей – достичь этого результата с помощью полного лекарственного бесплатного обеспечения детей в нашей стране", – заявил Румянцев, выступая на форуме "Лекарственная безопасность", который проходит в рамках ПМЭФ-2021.

По его словам, Россия движется в сторону абсолютно новых подходов к лечению. Правительством РФ организован мониторинг лекарственного обеспечения детей в субъектах РФ, закупка остро необходимых лекарств, не имеющих регистрации, и государственный контроль за производством лекарств, включенных в клинические рекомендации для лечения больных детей.

В Центре имени Рогачева, который он возглавляет, благодаря применению инновационных технологий изменения клеточных рецепторов удалось вылечить до 70% ранее неизлечимо больных детей.

"Это дети, которым не было практически никакой возможности помочь, которые получали химиотерапию, лучевую терапию, дети, которые получили трансплантацию, – все это было неэффективно. В такой абсолютно не эффективной группе пациентов удалось достичь примерно 70% выживаемости. Это революция, она может быть сделана только в условиях полного лекарственного доступа детей к лечению", – добавил Румянцев.



Кроме того, он отметил важность озвученного во вторник правительством решения о расширении списка обследуемых потенциальных заболеваний у младенцев в рамках неонатального скрининга. Теперь перечень тестируемых заболеваний может быть расширен с пяти до 36 по девяти группам, в числе которых спинально-мышечная атрофия (СМА), иммунодефициты и заболевания обмена веществ.

Также среди успешно применяемых государственных инициатив он назвал учреждение фонда "Круг добра", благодаря которому более 900 пациентов со СМА уже получили поддержку в виде лекарственного обеспечения, закупаемого фондом.

Ранее доктор Румянцев сообщил, что успешные протоколы лечения рака у детей будут использованы для лечения взрослых.