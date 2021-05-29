Инициативу бесплатных лекарств для пенсионеров поддержали подтягиваниями

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В Москве прошла акция "Подтянись за бабушку", участники которой соревновались в количестве подтягиваний на турнике в поддержку инициативы члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева о предоставлении пенсионерам бесплатных лекарств.

Как рассказал сам Нифантьев, за каждую удачную попытку подтянуться участники получали по 100 рублей. Полученные средства они смогут передать пожилым родственникам, которые получат возможность расплатиться ими в аптеках города.

"Этой акцией мы хотим в очередной раз привлечь внимание к проблеме недоступности в полном объеме лекарств для всех пенсионеров и нашему предложению обеспечить их лекарственными препаратами отечественного производства, которые им выписывают по рецепту", – пояснил член ОП РФ.

Он также отметил, что подписались под данной инициативой уже более 7 тысяч москвичей. Предполагается, что ее реализация будет осуществляться за счет повышения "налога на богатых".

Нифантьев подчеркнул, что за год благотворительный фонд "Круг добра", закупающий лекарства для тяжелобольных детей, смог собрать 60 миллиардов рублей за счет повышения НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 миллионов рублей.

Так, повышение налога еще на 3% даст возможность собирать дополнительно 100 миллиардов рублей в год. Полученные средства могут быть направлены на покупку бесплатных лекарств для пожилых горожан.

Ранее Нифантьев выступил с предложением построить в Москве 100 новых бассейнов в течение следующих пяти лет. Было опрошено больше тысячи прохожих в ЮАО. Половина из них идею поддержали.