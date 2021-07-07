ФК "Ахмат" снял ролик о коллективной вакцинации от COVID-19

Фото: instagram.com/akhmatgrozny

Игроки и тренеры футбольного клуба "Ахмат" привились от коронавируса и сняли этот процесс на видео, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

На кадрах видно, что футболисты друг за другом заходят в медицинский кабинет и ставят укол в плечо.

"Только личным примером", – отметил наставник команды Андрей Талалаев.



Фанаты команды положительно отреагировали на публикацию в комментариях. Клуб также пригласил всех поклонников футбола на свою первую игру сезона. "Ахмат" встретится с командой "Крылья Советов" 25 июля в Самаре.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что число россиян, привитых хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса, достигло почти 27 миллионов, из них 18,5 миллиона получили оба компонента.