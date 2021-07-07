Врач рассказал об опасности самолечения травами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что неправильное использование лекарственных трав может привести к проблемам со здоровьем. В своем Instagram он перечислил правила их применения.
"Зверобой нельзя использовать при приеме антибиотиков и статинов", – говорится в публикации.
По словам Мясникова, травы, которые растут у железной дороги, могут содержать тяжелые металлы, поэтому специалист не рекомендовал собирать их. Он также отметил, что в случае передозировки при применении трав может случиться отравление. Врач посоветовал использовать утвержденные фармакологами сборы.
Мясников также добавил, что все еще нет научных исследований, которые бы подтвердили эффективность бальзамов на травах в борьбе с простудой.
Ранее Александр Мясников привел самый простой способ продления жизни. По его словам, физическая активность способна укрепить здоровье любого человека, в том числе и больных онкологией.
Как правильно заготавливать и сушить лечебные травы для чая
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