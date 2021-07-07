В московской больнице № 52 занято 100% реанимационных коек

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
В Москве больница № 52 заполнена на 87% больными COVID-19, а реанимационные койки – на 100%, сообщила главврач медучреждения Марьяна Лысенко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"Мы сейчас опять в эпицентре борьбы, полностью развернут весь коечный фонд больницы на работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Мы заполнены сегодня на 87%, но реанимационные койки заполнены на 100% с перегрузом", – заявила Лысенко.
Кроме того, главврач отметила, что новый штамм коронавируса перешел на более молодое поколение. Так, средний возраст пациентов больницы № 52 составил 51 год.
Ранее Марьяна Лысенко заявила, что у некоторых столичных пациентов клинические проявления коронавируса могут наблюдаться в течение года. Она подчеркнула, что в некоторых случаях заражение может спровоцировать до 75–80% поражения легких за несколько дней. Кроме того, одним из признаков опасности является то, что достаточно много людей плохо воспринимают терапию.
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