Врач рассказал о последствиях вакцинации просроченным "Спутником V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с Москвой 24 рекомендовал перед вакцинацией от коронавируса уточнять у медработников срок годности препарата.

30 декабря 2021 года Минздрав утвердил новую версию инструкции, согласно которой продлеваются сроки годности "Спутника V". Этот фактор зависит от формы выпуска – замороженной или жидкой – а также от производственной площадки, отметил врач. Замороженная хранится при температуре строго ниже 18 градусов, а жидкая – от +2 до +8 градусов.

Срок годности "Спутника V" в жидкой форме составляет два месяца для производственных площадок ЗАО "Лекко" и "Биокад", шесть месяцев – для компаний "Генериум" и "Фармстандарт-Уфавита". В замороженном виде срок годности препарата выше – от шести месяцев до года. В частности, замороженную вакцину "Спутник V" с площадок "Генериум", "Биокад" и "Фармстандарт-Уфавита разрешено хранить девять месяцев, а разработанную на площадках Центра имени Гамалеи – до года.

Крючков отметил, что производители вакцин ежемесячно проводят контроль качества препаратов из эталонной тестовой партии. Это позволяет по прошествии времени увеличивать срок годности для препаратов других серий.





Николай Крючков кандидат медицинских наук, иммунолог Обычно по умолчанию для уже выпущенных серий (до официального продления срока годности препарата. – Прим. ред.) действует тот срок годности, который указан на конкретной упаковке. Он автоматически не продлевается. Но теоретически его могли продлить ведомственным приказом, например, Росздравнадзора.

Он отметил, что при незначительной просрочке в несколько дней или недель на практике с препаратом может ничего и не произойти. Несмотря на это, врач категорически не рекомендовал прививаться вакцинами с истекшим сроком годности. К тому же в дальнейшем препарат может потерять эффективность и стать небезопасным. "Может начаться "деградация" активного вещества с образованием промежуточных продуктов, мягко говоря, неполезных для организма", – сказал Крючков.

Ранее вакцина "Спутник V" получила постоянную регистрацию на территории России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. До этого препарат, как и другие вакцины против коронавируса, был зарегистрирован на условиях, основанных после проведения первой-второй фаз клинических исследований.



