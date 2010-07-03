В Минздраве ожидают рост спроса на пластические операции

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В ближайшие годы в России вырастет спрос на услуги пластической хирургии. Такое мнение высказала главный внештатный специалист Минздрава Наталья Мантурова, сообщает News.ru.

Эксперт отметила, что на тенденции пластической хирургии и эстетической медицины влияет проблема социокультурной идентичности личности в современном мире. Пациенты хотят изменить свою внешность под влиянием внешнего окружения.

При этом сейчас в России существует серьезная система контроля медицинских организаций. Ни одна клиника не открывается без предварительной проверки Роспотребнадзора, Росздравнадзора и департамента Минздрава, а все специалисты обязаны получить соответствующую лицензию.

Ранее хирург московской клиники пластической хирургии "Сфера", которого обвинили в нанесении увечий одной из пациенток учреждения, после освобождения из СИЗО сбежал от следствия за границу. Нынешнее местонахождение обвиняемого пока установить не удалось.