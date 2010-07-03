Пластический хирург усомнился в способе измерения красоты "золотым сечением"

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Российский пластический хирург и доктор медицинских наук Сергей Блохин назвал глупостью способ определения женской красоты с помощью формулы "золотого сечения".

"Это пиар ходы всякие разные. Золотые сечения, потом еще что-нибудь придумают. Главное – душа! Можно взять и обезьяну и у нее будет золотое сечение. Что она от этого красивая?! Это совершенные глупости", – сказал специалист в интервью ИА "НСН".

Ранее пластический хирург Джулиан Де Сильва попытался найти самое идеальное лицо на планете. Для этого он использовал формулу "золотого сечения": измерил расположение их губ, носа, подбородка, лба и челюсти. Американская супермодель Белла Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94%, что дало возможность назвать ее женщиной с самым идеальным лицом в мире. В список красивейших женщин мира также попали Кейт Мосс, Кара Делевинь, Скарлетт Йоханссон и Натали Портман.

В мае пользователи сайта знакомств Beautiful People составляли перечень самых некрасивых наций планеты. Лидерами антирейтинга стали жители Великобритании. Некрасивыми признали россиян, поляков, а также индийцев и филиппинцев. Самыми привлекательными назвали шведов и норвежцев.

