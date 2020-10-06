Власти столицы могут открыть еще два временных госпиталя для пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы, если возникнет необходимость, смогут открыть еще два временных госпиталя для пациентов с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала заммэра Анастасия Ракова.

"У нас на сегодняшний день есть еще два центра, которые, если потребуется в ближайшее время, откроем – это торговый центр "Москва", он законсервирован, сейчас идет работа по формированию коллектива и расконсервированию госпиталя, и центр на ВДНХ", – заявила Ракова.

До этого в Москве начали работать два временных госпиталя. Один находится в ледовом дворце "Крылатское", другой – в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". При этом последний уже принял первых заболевших горожан.

В Москве за последние сутки выявлено 4 082 заразившихся коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах.

Накануне Сергей Собянин подписал распоряжение о переводе не менее 30% сотрудников столичных компаний на удаленную работу из-за динамики случаев коронавируса. Градоначальник напомнил, что ранее работодателей попросили перевести на удаленку только сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не так важно.